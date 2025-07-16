Пашинян подтвердил получение предложения от США по управлению Зангезурским коридором

Официальный Ереван получил предложение от Соединенных Штатов Америки относительно управления коридором между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На данный момент это предложение исходит от Соединенных Штатов Америки, и мы обсуждаем его. Оно представляет для нас интерес, однако пока соглашения по этому вопросу нет. Может ли быть достигнуто такое соглашение? Да, это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какая страна или международная организация могла бы осуществлять контроль над транспортным коридором в рамках мирного соглашения с Азербайджаном.

Отметим, что несколько дней назад посол США в Турции Том Баррак заявил в интервью журналистам в Нью-Йорке, что США предложили взять на себя управление 32-километровым Зангезурским коридором на условиях его аренды сроком на 100 лет.

"Таким образом, обе стороны смогут использовать этот коридор. Цель предложения - содействовать прогрессу в дипломатических переговорах между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул он.