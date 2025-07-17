Телеведущий Шахрияр Абилов ушёл с AzTV после многих лет работы

Известный телеведущий Шахрияр Абилов объявил о своем уходе с Азербайджанского государственного телевидения (AzTV).

Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

"Я проработал на Азербайджанском телевидении много лет. За это время мне удалось реализовать множество ценных и запоминающихся проектов. Для меня AzTV был не просто местом работы, но и местом, где я завел настоящих друзей, познакомился с замечательными людьми и стал частью большой семьи.

Однако всему приходит конец, и сегодня мой путь с этим телеканалом завершается. От всего сердца благодарю руководство и весь коллектив за поддержку, уважение и теплое отношение.

Жизнь продолжается. Впереди - новые телеканалы, новые проекты и новые начинания. Желаю всем удачи и благополучия", - подчеркнул телеведущий.

Отметим, что последним проектом, где работал Ш.Абилов на AzTV, была программа Düşən pullar.