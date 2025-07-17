«ПСЖ» готов побить трансферный рекорд, подписав звезду «Челси»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер попал в сферу интересов «ПСЖ».

Об этом сообщает Fichajes.

Издание утверждает, что ради 23-летнего англичанина руководство парижского клуба готово установить новый трансферный рекорд и заплатить за переход €250 млн.

На данный момент самым дорогим трансфером в истории также является переход в «ПСЖ»: в 2017 году парижский клуб заплатил €222 млн за переход бразильца Неймара из «Барселоны».

В 2023 году Палмер перешел из «Манчестер Сити» в «Челси» за €47 млн и подписал контракт до июня 2033 года. Полузащитник провел в составе синих 97 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 29 результативных передач.