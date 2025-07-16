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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Халк Маслахаты Туркменистана - ФОТО

First News Media18:10 - Сегодня
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Халк Маслахаты Туркменистана - ФОТО

16 июля делегация во главе с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым посетила Милли Меджлис.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель Халк Маслахаты сначала ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса. Гости, пришедшие в мемориальный зал имени великого лидера Гейдара Алиева, ознакомились с экспонатами, отражающими различные периоды жизни и политической деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оставил запись в Книге памяти.

Затем состоялась встреча в расширенном составе.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила уверенность, что этот визит послужит развитию и укреплению отношений между нашими странами.

С.Гафарова отметила, что общность исторических, культурных, языковых, религиозных и семейных ценностей, а также сходство наших народов составляют основу отношений между нашими странами. После обретения независимости на этом прочном фундаменте были построены обширные связи между нашими странами.

Было отмечено, что взаимные визиты и встречи на высшем уровне играют исключительную роль в укреплении и углублении межгосударственных отношений.

Было отмечено, что Азербайджан и Туркменистан успешно сотрудничают в ряде международных организаций. Высоко ценится постоянная поддержка туркменской стороной инициатив Азербайджана как председателя Движения неприсоединения.

Имеется прочная основа для дальнейшего укрепления партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном в экономической сфере, успешно развивается сотрудничество в энергетике, транспорте и других областях. Наряду с этим особое значение и характер приобретает гуманитарное сотрудничество между нашими странами.

Говоря о деятельности парламентов Азербайджана и Туркменистана, С. Гафарова отметила, что взаимные визиты, встречи председателей парламентов и депутатов придают этому сотрудничеству значительный импульс. Группы дружбы по межпарламентским связям играют роль связующего звена между парламентами благодаря своей совместной деятельности и сотрудничеству.

Было отмечено, что расширение взаимодействия парламентариев двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских структур будет способствовать дальнейшей активизации отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поделился высокими впечатлениями от встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и состоявшихся в ходе визита дискуссий.

Говоря о важном вкладе наших народов и государств в мировую политику как членов общетюркской семьи, гость еще раз поздравил с высоким уровнем проведения СОР29 в Азербайджане и обсуждением важных вопросов.

Он поделился своими взглядами на региональные проблемы, гендерные вопросы, молодежную политику, экономические отношения, деятельность Межправительственной комиссии, парламентскую дипломатию, межпарламентский диалог и другие темы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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