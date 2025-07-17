Скончался всемирно известный флейтист, профессор Тельман Гаджиев

На 88-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств, профессор Бакинской музыкальной академии, всемирно известный флейтист Тельман Гаджиев.

Тельман Гаджиев родился в 1937 году в Баку.

В 1957 году он окончил Бакинское музыкальное училище по классу флейты. В 1961 году с отличием окончил класс флейты Азербайджанской государственной консерватории. Участник Всесоюзного конкурса 1963 года.

В 1964 году окончил аспирантуру Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского по специальности флейта в классе профессора Н.И.Платонова.

В 1959 году Т.Гаджиев окончил экономический факультет Азербайджанского государственного университета и получил квалификацию экономиста.

В 1972 году он защитил кандидатскую диссертацию по философским наукам на тему «Проблема развития метода социалистического реализма в азербайджанской музыкальной культуре».

В 1985 году Т.Гаджиев защитил докторскую диссертацию на тему «Социальная активность личности» и получил ученую степень доктора философских наук.

Педагогическую деятельность Т.Гаджиев начал в 1964 году на кафедре камерного ансамбля Азербайджанской государственной консерватории им. У.Гаджибейли.

С 1975 года работал в должности доцента этой кафедры. В 1990 году ему было присвоено ученое звание профессора.

В 1975–1976 годах преподавал в Каирской консерватории в качестве профессора. В эти годы дал сольные концерты в Александрии, Каире, Нахамади, Луксоре и других городах Египта.

В 1964–1973 годах по инициативе Кара Караева работал флейтистом-солистом в камерном оркестре при Азербайджанском телевидении и радио. В составе оркестра исполнял концерт для флейты и оркестра Арифа Меликова, концерты Моцарта, Фельда, а также концерты №1 и №2 Тофика Бакиханова и др. Выступал с гастролями за рубежом.

Allah rəhmət eləsin!