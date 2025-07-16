В Лачине произошел лесной пожар
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям “112” поступила информация о пожаре в горной местности в направлении села Хочаз Лачинского района.
В связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось за короткое время взять под контроль.
В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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