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Песков: Россия следит за развитием отношений Армении с ЕС

First News Media22:20 - 16 / 07 / 2025
Песков: Россия следит за развитием отношений Армении с ЕС

В России видят стремление Армении к балансированию на разных направлениях и следят за ее сближением с Европейским союзом (ЕС).

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим, что Ереван последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях, посмотрим, что конкретно принесет сближение с ЕС», — заявил представитель кремля.

По его словам, Москва заинтересована в максимальном взаимодействии с Ереваном. Песков отметил, что страны объединяют тесные двусторонние отношения.

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