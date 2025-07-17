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Определен соперник «Карабаха» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

First News Media08:50 - Сегодня
Определен соперник «Карабаха» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Карабах" узнал своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб встретится с ирландским чемпионом — "Шелбурном".

Ирландская команда пробилась во второй раунд после победы над "Линфилдом" из Северной Ирландии. "Шелбурн" выиграл домашнюю встречу со счетом 1:0, а на выезде сыграл вничью — 1:1.

Первый матч между "Карабахом" и "Шелбурном" состоится 22 или 23 июля, ответная встреча запланирована на 30 июля.

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