Трамп объявил об изменении рецептуры Coca-Cola для американского рынка

Компания Coca-Cola согласилась использовать натуральный тростниковый сахар в напитках, производимых для американского рынка, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я вел переговоры с Coca-Cola о том, чтобы они начали использовать настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola в США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто принимал решение в Coca-Cola», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Как пишет Reuters, инициатива администрации Трампа «Сделаем Америку снова здоровой» (Make America Healthy Again) связана с движением в поддержку здорового образа жизни, которое поддерживает министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и добивается изменений в составах продуктов питания и исключения таких ингредиентов, как искусственные красители.

При изготовлении Coca-Cola для американского рынка, как передает агентство, используют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тогда как в некоторых других странах компания использует тростниковый сахар.

Кеннеди ранее критиковал высокое потребление сахара в рационе американцев и отмечал, что обновленные диетические рекомендации, которые планируется опубликовать летом, будут призывать к употреблению «цельных продуктов».

Белый дом и представители компании Coca-Cola пока не дали официальных комментариев по поводу заявления Трампа.

Президент США является любителем диетической колы. В марте он рассказал журналистам, что на его столе в Овальном кабинете Белого дома есть кнопка для заказа напитка.

Источник: РБК