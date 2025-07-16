Пашинян: Встреча с президентом Азербайджана в Абу-Даби может иметь положительные результаты

Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби прошла в положительном русле.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшней пресс-конференции, сообщают армянские СМИ.

Пашинян отметил, что это было первым случаем, когда стороны заранее обсудили и приняли решение о встрече.

«В Абу-Даби состоялся позитивный разговор, который может привести к положительным результатам. Каким именно – сейчас не считаю правильным говорить», - сказал Пашинян, выразив надежду на продолжение диалога в этом формате.

1news.az