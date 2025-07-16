Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвящённой 100-летию охраны природы в Азербайджане

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия фотовыставки "Национальные парки — 12 чудес Азербайджана", посвящённой 100-летию деятельности страны в области охраны природы. Мероприятие прошло на территории Приморского бульвара.

Как передает Report, выставка организована Общественным объединением IDEA и с помощью фотоснимков демонстрирует природу, богатую флору и фауну особо охраняемых природных территорий и национальных парков Азербайджана.

Отметим, что системная охрана природы в Азербайджане началась в 1925 году с создания первого государственного заповедника — Гёйгёльского. В настоящее время в стране действуют 12 национальных парков, 9 государственных природных заповедников и 24 государственных природных заказника.