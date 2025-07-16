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Азербайджанский боец MMA лишен российского гражданства - ВИДЕО

First News Media23:50 - 16 / 07 / 2025
Азербайджанский боец MMA лишен российского гражданства - ВИДЕО

Азербайджанского бойца поп-ММА Джавида Рзаева лишили российского гражданства.

Oб этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Сотрудник ФСБ сообщил Рзаеву, что тот совершал действия, которые негативно влияли на политическую и социальную стабильность страны. Это и повлекло за собой лишение гражданства.

Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского по национальному признаку, назвав его русской свиньей. Позже Рзаев извинился перед Кулинским. После произошедшего была приостановлена лицензия промоушена, однако после содействия Лиги Федерация возобновила лицензию.

3 июля 2024 года Федерация бокса России подала в Генеральную прокуратуру РФ заявление по поводу оскорбительных слов Рзаева. 4 июля 2024 года Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева.

На счету Рзаева четыре победы и два поражения в поп-ММА.

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