Слово длиной в 150 лет: от «Экинчи» до информационной Победы

Автор: Главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова

Он сидел за простым столом и вычитывал корректуру. Слова, выведенные арабской вязью, были понятны простому рабочему. Он знал, что эти строки - больше, чем газета. Это - первый шаг к пробуждению народа.

Так Гасан бек Зардаби в 1875 году начал издавать «Экинчи» - первое печатное слово на азербайджанском языке.

Он не знал, что через полтора века его дело продолжат люди с камерами, дронами и микрофонами, которые будут рисковать жизнями, передавая миру правду о своей стране.

В этом году Азербайджан отмечает две важные даты - 150-летие национальной прессы и 5-летие Победы во Второй Карабахской войне. Эти вехи, разделенные временем, объединены одним - силой слова, верой в правду и служением национальным интересам.

Начало пути: когда слово стало оружием просвещения

В середине XIX века, когда пробуждались нации, а слово становилось оружием просвещения, в сердце Южного Кавказа зажегся тихий, но яркий огонь - азербайджанская национальная пресса. Этот свет исходил от пера просветителя, мыслителя и патриота Гасан бека Зардаби, имя которого навсегда вписано в историю как родоначальника журналистики в Азербайджане.

22 июля 1875 года в Баку увидел свет первый номер газеты «Экинчи». Это было не просто печатное издание на азербайджанском языке - это было культурное и национальное пробуждение. Зардаби писал для простого народа на понятном, а главное - на родном языке, поднимая темы просвещения, образования, нравственности и социального развития. Он мечтал, чтобы знание стало доступным, а слово - действенным.

В эпоху, когда образование было привилегией, а цензура - нормой, «Экинчи» стала дерзновенным шагом к свободе мысли. Ее страницы говорили о правах человека, важности знаний, судьбе нации - и делали это без надменности, с уважением к читателю.

Хотя газета просуществовала всего два года, она успела заложить фундамент национальной прессы, которая позже расцветет в виде множества газет, журналов и литературных альманахов - от «Ziya» и «Kəşkül» до «Molla Nəsrəddin», каждое из которых по-своему отражало дух времени.

Первые журналисты Азербайджана были не просто авторами текстов - они являлись просветителями, реформаторами, голосом народа, действовавшими в сложнейших условиях политического давления и социального консерватизма. Их вклад не только в печатное слово, но и в формирование общественного сознания неоценим.

За полтора века пресса Азербайджана прошла путь от первых печатных листов до современных мультимедийных платформ. В разное время она была ареной общественной мысли, инструментом просвещения и политической борьбы. Особенно ярко роль СМИ проявлялась во времена судьбоносных событий.

Путь длиною в полтора века

Во время Второй Карабахской войны азербайджанская журналистика продемонстрировала высокий уровень профессионализма. Репортажи, разоблачение фейков, доведение объективной информации до мировой общественности - все это стало частью информационной Победы, неотделимой от военной. Журналисты находились в информационной зоне «боевых действий», чтобы показать миру правду.

Сегодня, спустя пять лет после Победы, пресса продолжает рассказывать о восстановлении освобожденных территорий, жизни героев, строительстве новой карабахской реальности. СМИ также выполняют важную функцию: они доносят до мирового сообщества, что Азербайджан восстановил не только территориальную целостность, но и историческую справедливость. В 2021–2024 годах сотни журналистов побывали на освобожденных землях в рамках медиатуров, организованных госструктурами, и имели шанс все увидеть своими глазами.

150 лет азербайджанской журналистике - это не просто юбилей, а подтверждение ее актуальности и способности служить обществу. И как бы ни менялись форматы, технологии и вызовы, миссия остается неизменной - быть гласом народа и истины.

Поддержка Президента: Тот, кто верит в слово

Он не просто читает прессу - он с ней говорит. Мир информации меняется. И Президент это понимает. Именно поэтому в 2021 году по его инициативе было создано Агентство развития медиа Азербайджана - архитектор нового медиаландшафта.

Агентство поддерживает независимые редакции, продвигает цифровизацию, обучает журналистов, повышая их квалификацию, защищает аудиторию от фейков.

Создание Агентства стало ответом на новые вызовы цифровой эпохи и шагом к институциональному укреплению медиасреды.

Какова пресса - таково и общество. А как государство относится к журналистике - таков и ее уровень свободы, миссии, влияния.

В Азербайджане пресса - не только зеркало, но и прожектор: она освещает путь, задает вопросы, требует ответов.

На протяжении многих лет Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание вопросам развития национальной журналистики. Это выражается не только в заявлениях, но и в конкретных шагах.

🟦 Цитата Президента: «Независимость азербайджанских медиа является одним из главнейших условий для развития нашего общества».

Великие вехи национальной истории требуют не только памяти, но и осмысления. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о торжественном праздновании 150-летия азербайджанской национальной прессы - события, которое стало неотъемлемой частью культурного и общественно-политического наследия страны. Сегодня, спустя полтора столетия, государство отдает дань уважения этому великому наследию, подчеркивая роль свободной, ответственной и созидательной журналистики в судьбе страны.

Это решение Президента - не формальность, а послание: журналистика остается важнейшим институтом общества, словом народа и совестью времени.

Шушинский медиафорум: новый этап для азербайджанской журналистики

В историческом сердце Карабаха - городе Шуша дважды состоялся Шушинский медиафорум, инициированный Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Это масштабное событие - не просто профессиональная встреча медийного сообщества, но и символ новой эпохи в развитии национальной прессы.

Мероприятие, собравшее ведущих журналистов, редакторов, медиаэкспертов и представителей международных организаций, стало площадкой для всестороннего диалога о будущем средств массовой информации, вызовах цифрового века и роли прессы в постконфликтной трансформации общества.

Шуша - не случайный выбор. Этот город, возрожденный после освобождения и признанный культурной столицей Азербайджана, яркое воплощение национального возрождения, единства и силы духа.

Инициатива Президента Ильхама Алиева по проведению форума в Шуше подчеркивает не только высокое внимание к медийной сфере, но и стремление укрепить интеллектуальное и информационное измерение Победы. Это напоминание о том, что слово, сказанное с достоинством и ответственностью, может быть не менее мощным, чем любое другое оружие.

Шушинский медиафорум - пример того, как современная журналистика может объединять, вдохновлять и служить будущему.

Пресса - зеркало государства

Журналистика не просто отражает события - она помогает формировать общественное мнение, укреплять единство, раскрывать потенциал гражданского общества. В этом смысле пресса - зеркало государства, в котором отражается и сила, и зрелость нации.

В условиях гибридных угроз, цифровых фейков, пропагандистских атак роль СМИ только растет. Сегодня от журналистов требуется не просто информирование, а ответственность, фактчекинг и профессиональная этика.

Современная журналистика Азербайджана переживает период глубоких трансформаций. С одной стороны, развитие цифровых технологий открыло перед СМИ новые горизонты - рост онлайн-изданий, активность в социальных сетях и мультимедийные форматы делают информацию более доступной для широкой аудитории. Журналисты осваивают новые платформы, формируя современную медийную культуру страны.

«Сильная пресса - сильное государство» - это формула, за которой стоит реальный опыт Азербайджана.

Юбилей азербайджанской прессы - это не только повод для гордости, но и возможность переосмыслить путь, пройденный от «Экинчи» до цифровой эпохи.

На сегодняшних журналистах лежит двойная ответственность, они - хранители традиций прошлых лет, наследники Гасан бека Зардаби и создатели цифровой эпохи. Они пишут летопись страны - не чернилами, а светом экранов и живым словом, звучащим во всех уголках мира.

И сегодня, в год 5-летия Победы и 150-летия Слова, журналистика Азербайджана вновь подтверждает свое главное предназначение - быть совестью общества и рупором правды.