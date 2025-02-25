Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с представителями оманской компании - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с представителями оманской компании «Suhail Bahwan Group Holding».

Представители оманской компании были проинформированы о приоритетах ненефтяной экономики нашей страны и созданной для иностранных инвестиций благоприятной деловой среде, также была подчеркнута важность государственно-частного партнерства в этой сфере. Отмечено, что меры поддержки, оказываемые государством для создания в Азербайджане производств с добавленной стоимостью, а также наличие транспортной и логистической инфраструктуры для экспорта произведенной продукции на внешние рынки, повышают привлекательность нашей страны для вложения инвестиций иностранными компаниями.

Стороны обсудили совместные инвестиционные проекты, в том числе потенциальные возможности сотрудничества.

Примечание: «Suhail Bahwan Group Holding» - один из крупнейших холдингов в Султанате Оман, владеет более чем 30 компаниями, работающими в странах Персидского залива, Северной Африке и Южной Азии. Компания работает в таких сферах как химическая промышленность, здравоохранение, энергетика, логистика, инжиниринг и инфраструктура, информационные технологии и телекоммуникации.