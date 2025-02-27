Исторический призыв Абдуллы Оджалана: PKK должна самораспуститься

Лидер террористической «Рабочей партии Курдистана» (PKK) Абдулла Оджалан выступил сегодня с призывом к своим сторонникам, сообщает TRT.

"PKK должна самораспуститься, все группировки должны сложить оружие. Всю ответственность беру на себя", - заявил он.

Заявление Оджалана в эти минуты зачитали представители прокурдской Народной партией равенства и демократии (DEM), посетившие его в тюрьме.

Своим заявлением Оджалан, с 1999 года отбывающий заключение на острове Имралы, ответил на предложение одного из старейшин турецкой политики Девлета Бахчели о том, чтобы тот пришел в парламент и публично призвал PKK разоружиться. Данное предложение поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Оджалан уже встречался с депутатами DEM, по итогам он назвал «жизненно важным укрепление турецко-курдского братства», выразил готовность внести необходимый позитивный вклад в этот процесс и выступить с соответствующим призывом. «Повторное укрепление турецко-курдского братства является не только исторической ответственностью, но и неотложной задачей для всех народов», - процитировали Оджалана депутаты.

Источник: TRT