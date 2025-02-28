Какой будет погода в Баку в первый день весны?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 1 марта – первый день весны.

В Баку и на Абшероне в некоторых местах ожидается снегопад, ночью и утром возможно усиление осадков в некоторых частях полуострова. К вечеру снегопад постепенно прекратится. Периодически усиливающийся северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха ночью составит от -3 до -5°C, днем - от 0 до -3°C. Атмосферное давление повысится с 769 мм рт. ст. до 773 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и снег, в отдельных местах осадки могут носить интенсивный характер. К вечеру снегопад в некоторых местах постепенно прекратится. В ряде районов возможен туман, ветер западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -0 до -5°C, днем - от +1 до -5°C. В горах ночью - от -10 до -15°C, в высокогорье ночью - от -16 до -21°C, днем - от -2 до -7°C.

На некоторых дорогах страны возможен гололед.