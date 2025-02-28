Овечьи шкуры и волчьи амбиции: Как Армения саботирует мирный процесс

Происходящие в последнее время в Армении события наглядно демонстрируют оправданность осторожного и неспешного подхода Баку в вопросе заключения мирного договора с Иреваном.

Разброд и шатания во внутренней политике Армении, противоречивые заявления официальных лиц и активизация реваншистских сил говорят об отсутствии у Иревана реальной готовности к мирному процессу.

Недавняя активизация после нескольких лет относительного безмолвия бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна свидетельствует о попытках возродить реваншистские настроения в армянском обществе. Эти политики, несущие прямую ответственность за трагические события прошлого, за многолетнюю оккупацию пятой части территории Азербайджана и массовые расправы, учиненные над мирным азербайджанским населением, снова пытаются дестабилизировать ситуацию, пропагандируя идеи конфронтации и военного реванша. Их заявления и действия направлены на воссоздание очага напряженности в регионе, что неизбежно сказывается на мирных переговорах, а точнее - на их пробуксовке.

Но черт с ними, с бывшими! Можно сделать скидку на то, что официально они сегодня никто, хоть и имеют влияние на умы определенной части армянского общества. Но как понимать представителей власти, которые, с одной стороны, натянув на себя овечьи шкуры, блеют, выклянчивая у Азербайджана подпись под мирным договором, а с другой - выступают с заявлениями, по сути оправдывающими территориальные претензии и оккупацию азербайджанских земель? Чему из обозначенного верить? Они озвучивают абсурдные обвинения в адрес карабахских армян в том, что те не сумели защитить и сохранить свою псевдогосударственность.

Так, спикер парламента Армении Ален Симонян и представители правящей партии вменяют в вину карабахским армянам, что они, дескать, не воевали, хотя имели для этого все необходимые ресурсы, включая оружие и боеприпасы. Этот тезис обнажает лицемерие и неискренность армянских властей. То есть, выходит, что, публично заявляя об уважении территориальной целостности Азербайджана и заверяя в своей готовности подписать как можно скорее пока еще сырой и несогласованный полностью мирный договор, армянские власти в то же время обвиняют карабахских армян в том, что они не смогли удержать под оккупацией азербайджанские земли.

Из этого следует вывод, что нынешние армянские власти так же, как и предыдущие во главе с людоедами Кочаряном и Саргсяном, были изначально заинтересованы в продолжении оккупации азербайджанских территорий и присутствии на них самопровозглашенного режима. В подтверждение этого довода можно привести и другие примеры, такие как, например, известное изречение премьер-министра Никола Пашиняна о том, что «Карабах – это Армения», или тезис экс-министра обороны Армении Давида Тонояна о «новой войне за новые территории». И лишь получив по зубам «Железным кулаком», армянские власти чудесным образом превратились в этаких миролюбцев, признающих право Азербайджана на свои земли.

Однако, как можно удостовериться в случае с Аленом Симоняном, в пылу эмоционального порыва нет-нет да проскальзывает досада в речах нынешних руководителей страны относительно потерянного контроля над прежде оккупированными территориями Азербайджана. Сожаление о крахе сепаратистского режима и неспособность смириться с восстановлением суверенитета Азербайджана доказывают, что разговоры о мире в исполнении армянского руководства неискренни. Ибо настоящее стремление к миру с Азербайджаном, с одной стороны, и одновременное недовольство утратой оккупированных территорий того же Азербайджана - с другой, вещи несовместимые.

Разворачивающиеся ныне общественные дебаты в Армении во многом напоминают процессы, происходившие в конце 80-х — начале 90-х годов. Чем это закончилось тогда, все хорошо помнят: националистическая истерия привела к кровопролитному конфликту. Сегодня реваншистские силы вновь пытаются взвинтить ситуацию, навязывая обществу идею «исправления ошибок прошлого». Их цель — не допустить стабилизации региона и сорвать возможное мирное соглашение.

Той же цели служит активизация Иреваном всего своего внешнеполитического потенциала, включая возможности диаспоры, чтобы бросить тень на проходящий в Азербайджане судебный процесс над лидерами бывшего сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемыми в многочисленных тяжких преступлениях.

Представители Армении с трибун различных международных мероприятий пытаются убедить мировое сообщество в якобы «нелегитимности» суда над теми, кто на протяжении почти 30 лет незаконно удерживал под своим контролем территории соседнего государства. Опять же, возвращаясь к искренности Иревана: если Армения официально признает Карабах азербайджанским, то логически она должна была бы согласиться с законностью суда над теми, кто удерживал его под многолетней оккупацией. В противном случае ее заявления о признании территориальной целостности Азербайджана теряют всякий смысл. Однако вместо этого Армения активно пытается оказать давление на ход процесса, создавая ложный нарратив о «несправедливости» судебных разбирательств.

Очевидно, что за растущей бравадой последнего времени в Армении стоит иллюзия западной поддержки.

Армянское руководство уверовало в мантру Остапа Бендера (читай - Никола Пашиняна) «Запад нам поможет».

Опираясь на Запад, Армения надеется избежать последствий своих действий. В Иреване, как видно, искренне рассчитывают на то, что присутствие наблюдательной миссии ЕС на границе с Азербайджаном станет инструментом сдерживания, позволяющим продолжать политику двуличия и безнаказанных провокаций.

Однако Баку не позволит внешним игрокам диктовать условия безопасности в регионе и будет решительно защищать свои национальные интересы, как делал это и раньше, в том числе в присутствии и на глазах этих самых наблюдателей.

Исходя из вышеописанного, с сожалением приходится констатировать, что истинные намерения Армении по-прежнему далеки от искреннего стремления к миру. Пока в Иреване не произойдет коренного изменения мышления и отказа от реваншистских амбиций, любые переговоры останутся пустой формальностью.

Азербайджан со своей стороны будет внимательно следить за развитием ситуации и реагировать адекватно.

Он не торопится с заключением мира, поскольку нынешнее состояние его, как страну-победителя, в принципе устраивает. Он исходит из принципа - лучше не иметь никакого договора, чем плохой документ, который не обеспечит устойчивого мира. К такому соглашению Армения пока не готова. Между тем время работает не в ее пользу. Продолжая свою политику маневров и двуличия, она рискует лишиться последних шансов на нормализацию отношений. История не раз доказывала, что попытки играть против реальности всегда приводят к одному – неизбежному поражению.