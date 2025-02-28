Министр экономики примет участие в хорватско-азербайджанском инвестиционном форуме
Сегодня состоится хорватско-азербайджанский инвестиционный форум.
Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
«Сегодня начинается наш рабочий визит в Хорватию. В его рамках мы проведем встречи с представителями правительства этой страны, на которых обсудим вопросы двусторонних экономических связей, а также примем участие в хорватско-азербайджанском инвестиционном форуме», - отметил министр.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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