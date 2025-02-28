Министр экономики примет участие в хорватско-азербайджанском инвестиционном форуме

Сегодня состоится хорватско-азербайджанский инвестиционный форум.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Сегодня начинается наш рабочий визит в Хорватию. В его рамках мы проведем встречи с представителями правительства этой страны, на которых обсудим вопросы двусторонних экономических связей, а также примем участие в хорватско-азербайджанском инвестиционном форуме», - отметил министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ