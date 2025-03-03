Хикмет Гаджиев обсудил с ООН новые пути сотрудничества

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев провел встречу с региональным директором Офиса координации развития ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на публикацию Гви-Йоп Сон в соцсети Х.

«Благодарю Хикмета Гаджиева за плодотворную дискуссию о том, как сделать систему развития ООН гибкой и ориентированной на спрос для дальнейшего ускорения прогресса в достижении ЦУР. Тесное сотрудничество является ключом к устойчивому развитию!» - написала Гви-Йоп Сон.