 Вэнс назвал безумием оказание военной помощи Украине при Байдене | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Вэнс назвал безумием оказание военной помощи Украине при Байдене

First News Media00:05 - Сегодня
Вэнс назвал безумием оказание военной помощи Украине при Байдене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг критике администрацию бывшего американского лидера Джо Байдена за выделение военной помощи Киеву и за нежелание добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

"При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но при этом совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине $300 млрд, но президент США [Джо Байден] никогда не принуждал [Киев] к дипломатическому урегулированию", - сказал Вэнс в интервью с американским стендап-комиком Тео Воном.

Вице-президент США добавил, что нынешняя американская администрация стремится урегулировать украинский конфликт. "Если у нас получится, мы спасем жизни многих людей. Если нет, то все равно стоило попытаться", - считает Вэнс.

Источник: ТАСС

Поделиться:
228

Актуально

Футбол

Португалия стала победителем Лиги наций, обыграв Испанию в серии пенальти

Общество

Ожидаются ливни, град, по некоторым рекам пройдут сели

Футбол

Франция победила Германию в матче за третье место Лиги наций - ВИДЕО

Общество

Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию - ФОТО

В мире

В США потерпел крушение пассажирский самолет

Вэнс назвал безумием оказание военной помощи Украине при Байдене

В Газе обстрелян пункт раздачи гумпомощи, есть погибшие и раненые

YouTube ввел жесткие санкции против пользователей блокировщиков рекламы

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Илон Маск: Без меня Трамп проиграл бы выборы

Два человека, пересекшие территорию Азербайджана, возвращены в Армению

Россия доставила в район обмена первую партию тел погибших украинских солдат

Трамп заявил, что «при необходимости» примет решение о «сокрушительных» санкциях против России

Последние новости

Португалия стала победителем Лиги наций, обыграв Испанию в серии пенальти

Сегодня, 02:00

В США потерпел крушение пассажирский самолет

Сегодня, 01:05

Вэнс назвал безумием оказание военной помощи Украине при Байдене

Сегодня, 00:05

В Баку состоялся праздничный концерт в честь чемпионства сборной Азербайджана по мини-футболу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

08 / 06 / 2025, 23:50

В Газе обстрелян пункт раздачи гумпомощи, есть погибшие и раненые

08 / 06 / 2025, 23:30

YouTube ввел жесткие санкции против пользователей блокировщиков рекламы

08 / 06 / 2025, 23:00

Орбан: антироссийские санкции ЕС разрушают Венгрию и всю Европу

08 / 06 / 2025, 22:40

Футболистка сборной Азербайджана стала победителем Суперкубка России

08 / 06 / 2025, 22:20

Зеленский: Без помощи США Украина может столкнуться с серьёзными потерями

08 / 06 / 2025, 22:10

Отец Маска заявил, у его сына ПТСР из-за усердной работы в Белом доме

08 / 06 / 2025, 21:00

На Солнце произошел крупнейший выброс плазмы за последние годы

08 / 06 / 2025, 20:40

Фидан обсудил с Рютте урегулирование на Украине

08 / 06 / 2025, 20:20

Тело пропавшего в Джейранбатане мужчины обнаружено в водоканале

08 / 06 / 2025, 19:55

Ожидаются ливни, град, по некоторым рекам пройдут сели

08 / 06 / 2025, 19:40

Франция победила Германию в матче за третье место Лиги наций - ВИДЕО

08 / 06 / 2025, 19:15

В Баку проходит тур по случаю победы Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу - ФОТО

08 / 06 / 2025, 18:55

В Колумбии произошло мощное землетрясение

08 / 06 / 2025, 18:40

Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец

08 / 06 / 2025, 18:20

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

08 / 06 / 2025, 18:00

В Испании состоялся масштабный антиправительственный митинг

08 / 06 / 2025, 17:45
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36