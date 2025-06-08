В Газе обстрелян пункт раздачи гумпомощи, есть погибшие и раненые

В результате обстрела ВС Израиля пункта раздачи гуманитарной помощи в Рафахе на юге сектора Газа погибли 11 человек, 125 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.

В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок.

В ХАМАС же заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал "ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности".