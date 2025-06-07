Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с пакистанским коллегой по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Отмечается, что министры обсудили вопросы, вытекающие из азербайджано-пакистанского партнерства, различные аспекты повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Было выражено удовлетворение растущей динамикой взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Рассмотрены вопросы, вытекающие из переговоров, проведенных в рамках прошедшего в городе Лачин Саммита Азербайджан-Турция-Пакистан, а также подготовки к предстоящему в Стамбуле 21-22 июня Совету министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества и Саммиту Организации экономического сотрудничества, который Азербайджан примет в июле этого года.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.