Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с пакистанским коллегой по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром.
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).
Отмечается, что министры обсудили вопросы, вытекающие из азербайджано-пакистанского партнерства, различные аспекты повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Было выражено удовлетворение растущей динамикой взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.
Рассмотрены вопросы, вытекающие из переговоров, проведенных в рамках прошедшего в городе Лачин Саммита Азербайджан-Турция-Пакистан, а также подготовки к предстоящему в Стамбуле 21-22 июня Совету министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества и Саммиту Организации экономического сотрудничества, который Азербайджан примет в июле этого года.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.