Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец
Президент США Дональд Трамп полагает, что его дружеские взаимоотношения с бизнесменом Илоном Маском завершились.
Об этом глава Белого дома заявил в телефонном интервью телеканалу NBC News.
"Я так предполагаю, да", - сказал Трамп, заявив, что не намерен контактировать с Маском в будущем.
"У меня слишком много других дел. Я не собираюсь с ним разговаривать", - добавил Трамп.
Американский лидер указал на неуважительное отношение Маска к институту президентства.
Источник: ТАСС
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