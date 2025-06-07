Газета STAR: Международные круги внимательно отслеживают союз Анкары, Баку и Исламабада

Оборонное сотрудничество Турции, Азербайджана и Пакистана может привести к новой стратегической синергии на широком пространстве - от Южной Азии до Кавказа и Анатолии.

Ярким проявлением успешного взаимодействия трех стран стало соглашение по поставкам в Азербайджан многоцелевых самолетов JF-17 Blok III, вклад в создание которых вносят и турецкие компании. Об этом, как сообщает АЗЕРТАДЖ, пишет турецкая газета STAR.

Издание отмечает, что сотрудничество Анкары, Баку и Пакистана может сказаться на балансе сил в регионе и создать новые союзы, что привлекает внимание международных кругов.

Газета указывает, что в самолеты JF-17 Blok III интегрированы также турецкие военные разработки, в том числе комплексы ASELPOD от компании ASELSAN. «В целом, 40 из этих самолетов планируется поставить из Пакистана в Азербайджан», - отмечает газета, напоминая, что осенью 2024 года JF-17 Blok III, поступившие на вооружение ВВС Азербайджана, были представлены Президенту Ильхаму Алиеву.

В статье акцентируется внимание и на значимости площадки Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX для развития диалога Анкары и Баку.