На Солнце произошел крупнейший выброс плазмы за последние годы

Один из крупнейших за последние годы выбросов солнечной плазмы произошел 8 июня в районе южного полюса Солнца.

Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

В публикации отмечается, что облако редкого размера и плотности было сформировано в результате дестабилизации гигантского солнечного протуберанца, который расположен на обратной стороне Солнца, по этому облако не наблюдается с Земли.

Ученые подчеркнули, что момент подъема протуберанца над краем Солнца был зарегистрирован несколькими работающими на земной орбите космическими телескопами.

В лаборатории подчеркнули, что после крупного выброса в начале июня, который стал причиной самой продолжительной серии магнитных бурь с 2017 года, это уже второе событие подобного масштаба за неделю.