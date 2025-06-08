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Франция победила Германию в матче за третье место Лиги наций - ВИДЕО

First News Media19:15 - Сегодня
Франция победила Германию в матче за третье место Лиги наций - ВИДЕО

Завершился матч за третье место Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Германии и Франции.

Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Кружляк из Словакии. Победу одержала команда Франции со счётом 2:0.

На 45+1-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с передачи Орельена Тчуамени. На 53-й минуте Дениз Ундав сравнял счёт с передачи Флориана Вирца. Однако после просмотра VAR гол был отменён из-за фола. На 84-й минуте Майкл Олисе удвоил преимущество французской сборной с передачи Килиана Мбаппе.

На стадии полуфинала сборная Германии уступила португальской национальной команде со счётом 1:2. Сборная Франции проиграла Испании со счётом 4:5. «Трёхцветные» становились победителями Лиги наций в 2021 году.

Последний раз сборные Германии и Франции встречались в товарищеском матче в 2024 году. В той игре бундестим победила со счётом 2:0.

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