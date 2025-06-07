Состоялись очередные политконсультации между Азербайджаном и Чехией

В Праге состоялось очередное заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Чешской Республики.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а делегацию Чешской Республики — заместитель министра иностранных дел Ян Марьян.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о перспективах развития политических отношений между двумя странами, подчеркнута важность взаимных визитов и контактов в рамках международных мероприятий для содействия постоянному политическому диалогу.

В контексте сотрудничества в экономической сфере были обсуждены возможности увеличения двустороннего товарооборота, а также реализации совместных проектов в таких областях, как энергетика, транспорт, высокие технологии. Была высоко оценена стратегическая роль Азербайджана в рамках важных транспортных проектов.

На встрече также была предоставлена ​​подробная информация о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и факторах, препятствующих этому процессу.

В ходе визита Фариз Рзаев также провел другие двусторонние встречи, а также принял участие в круглых столах с представителями ведущих исследовательских и аналитических центров.