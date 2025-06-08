Тело пропавшего в Джейранбатане мужчины обнаружено в водоканале

В поселке Джейранбатан Абшеронского района обнаружен труп мужчины, пропавшего два дня назад.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, тело 42-летнего местного жителя Эльгиза Ахундова (1983 г.р.) было найдено в водоканале.

По предварительной версии, он утонул.

Отмечается, что Э.Ахундов два дня назад вышел из дома и не вернулся. Несмотря на поиски, родственники не могли получить какую-либо информацию о нем.

По данному факту проводится расследование.