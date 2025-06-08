Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию - ФОТО

По случаю священного праздника Гурбан байрамы 7-8 июня в подвергшихся крупным разрушениям пригородах Дамаса, Хомсе и его окрестностях была организована благотворительная деятельность под девизом «Самые искренние поздравления от народа Азербайджана братскому народу Сирии».

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Сирийской Арабской Республике.

По инициативе посольства и при поддержке Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA) 320 пострадавшим от войны семьям было роздано жертвенное мясо. К организации благотворительной акции присоединились сирийский Фонд «Хаят» («Жизнь»), а также волонтерские группы «Саваидул Ихсан» («Добрые руки») и «Басмату Хаят» («Улыбка жизни»). В первый день благотворительная акция, охватившая семьи арабского, туркменского, черкесского и алавитского происхождения, прошла в районах Западная и Восточная Гута в пригороде Дамаска, а на следующий день – в провинции Хомс и ее окрестностях. Подавляющее большинство этих семей составляли многодетные женщины, потерявшие своих мужей в результате затянувшейся гражданской войны. В течение двух дней в общей сложности около 1500 человек получили помощь.

Семьи, которым была передана помощь, выразили глубокую благодарность народу и государству Азербайджана, передав свои наилучшие пожелания.

На основе соответствующих инструкций Президента Ильхама Алиева планируется продолжить деятельность по оказанию гуманитарной помощи сирийскому населению от имени нашей страны.

Напомним, что в конце прошлого года Азербайджан направил народу Сирии 200 тонн гуманитарной помощи.

Кроме того, при поддержке АIDA посольством Азербайджана в Сирии 25-27 марта текущего года в городе Дамаск были организованы ифтары для 1000 детей-сирот.