В Испании состоялся масштабный антиправительственный митинг

В Мадриде состоялся многотысячный митинг против правительства.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Акция проходила на площади Испании 8 июня в 11:00 по местному времени. Точное количество протестующих не называется, многие принесли с собой флаги королевства.

Организацией митинга занималась оппозиционная консервативная Народная партия (НП). Сообщается, что председатель НП Альберто Нуньес Фейхоо призывал сограждан выйти на улицы, чтобы высказаться против кабмина.

«Мы не хотим мафию, мы хотим демократию», — заявил он.

Глава НП критиковал договоренности, достигнутые Испанской социалистической рабочей партией премьер-министра Педро Санчеса с политическими силами Каталонии. По мнению лидера оппозиции Фейхоо, действующее правительство «уже в прошлом», а консервативная партия является ей альтернативой.