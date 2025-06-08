В Баку состоялся праздничный концерт в честь чемпионства сборной Азербайджана по мини-футболу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Концерт, организованный в Баку по случаю победы сборной Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу, завершился.
Как сообщает Oxu.Az, мероприятие под названием Champions Fest вызвало большой интерес у жителей столицы.
В концертной программе выступили известные певцы, вход был бесплатным.
21:30
В Баку проходит праздничный концерт по случаю победы сборной Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу.
Как сообщает Report, мероприятие под названием Champions Fest стартовало в 20:30 у ворот Гоша Гала, рядом с кинотеатром "Азербайджан". В концерте принимают участие известные исполнители, вход свободный.
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