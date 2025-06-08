В Баку состоялся праздничный концерт в честь чемпионства сборной Азербайджана по мини-футболу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Концерт, организованный в Баку по случаю победы сборной Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу, завершился.

Как сообщает Oxu.Az, мероприятие под названием Champions Fest вызвало большой интерес у жителей столицы.

В концертной программе выступили известные певцы, вход был бесплатным.

21:30

В Баку проходит праздничный концерт по случаю победы сборной Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, мероприятие под названием Champions Fest стартовало в 20:30 у ворот Гоша Гала, рядом с кинотеатром "Азербайджан". В концерте принимают участие известные исполнители, вход свободный.