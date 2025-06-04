Хикмет Гаджиев встретился с представителями Северо-Балтийской восьмерки - ФОТО

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с представителями стран Северной Европы и Прибалтики (страны Северо-Балтийской восьмерки, NB8).

Cоответствующей публикацией он поделился на своей странице в соцсети X.

"У нас состоялся очень продуктивный диалог по глобальным и региональным вопросам, а также по двусторонней повестке. Существуют широкие возможности и взаимный интерес для развития нашего сотрудничества в различных областях", - отметил он.