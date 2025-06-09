В США потерпел крушение пассажирский самолет

Самолет, на борту которого находились порядка 20 человек, упал в районе американского города Туллахома в штате Теннесси, сообщила дорожная полиция штата в X.

"Сотрудники дорожной полиции Теннесси помогают полиции Туллахомы на месте катастрофы, - говорится в сообщении. - По предварительной информации, на борту находились от 16 до 20 человек. Некоторые из них были доставлены на медицинском вертолете в больницы".

Информация о числе пострадавших не приводится. По сведениям телеканала CNN, упавший самолет использовался для прыжков с парашютом.