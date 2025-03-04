Silk Way West Airlines удостоена награды крупнейшего налогоплательщика за большой вклад в экономический рост Азербайджана

Silk Way West Airlines, ведущая грузовая авиакомпания в регионе Каспийского моря и Центральной Азии, признана Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджанской Республики крупнейшим налогоплательщиком страны в ненефтяном секторе, что подтверждает существенную роль компании в экономической диверсификации и финансовой стабильности Азербайджана.

Признание подчеркивает приверженность Silk Way West Airlines содействию экономическому росту страны, финансовой прозрачности и соблюдению налогового законодательства.

Как ведущий мировой грузовой перевозчик, Silk Way West Airlines сыграла существенную роль в укреплении авиационного и логистического секторов Азербайджана. Постоянно выполняя свои налоговые обязательства на высоком уровне, авиакомпания внесла вклад в фискальные доходы страны, укрепив стабильность государственного бюджета и поддержав ряд национальных экономических инициатив. Приверженность авиакомпании международным финансовым и налоговым стандартам отражает ее стратегический подход к долгосрочному росту и устойчивому экономическому влиянию.

Вклад Silk Way West Airlines выходит за рамки авиационной сферы, напрямую влияя на макроэкономические показатели Азербайджана. Налоговые платежи компании поддерживают расширение критической инфраструктуры, содействуют занятости и развитию ненефтяных отраслей, что соответствует стратегическим целям страны по диверсификации экономики. Будучи ключевым игроком в секторе транспорта и логистики, Silk Way West Airlines способствовала увеличению объемов торговли, укреплению позиций Азербайджана как глобального логистического центра и международных экономических связей.

Президент Silk Way West Airlines Вольфганг Майер отметил, что реформы, реализованные для улучшения налогового администрирования и повышения прозрачности, оказали положительное влияние на экономическую среду страны, содействуя процветанию таких секторов, как авиация и грузовые авиаперевозки. «Это достижение подчеркивает нашу приверженность корпоративной ответственности, экономическому росту и устойчивому развитию. Мы очень гордимся тем, что нас признали ведущим налогоплательщиком ненефтяного сектора страны, и будем продолжать вносить свой вклад в процветание Азербайджана», - заявил глава авиакомпании.

Так как Silk Way West Airlines продолжает расширять свою деятельность, компания по-прежнему привержена поддержанию высочайших стандартов финансового управления, укрепляя свою роль ведущей корпоративной организации, движущей экономическое благосостояние Азербайджана. Данное признание еще больше укрепляет позицию Silk Way West Airlines как надежного партнера в продвижении финансовой стабильности и промышленного роста страны.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и Boeing 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В соответствии со своей приверженностью принципам устойчивого развития и эффективности, Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой флот восемью новыми современными самолетами, включая четыре Boeing 777F, два Boeing 777-8F и два Airbus A350F, чтобы лучше удовлетворять глобальные потребности в логистике.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 тыс. тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и на Американском континенте.

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