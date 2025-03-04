«АльфаСтрахование» выплатила полную страховую сумму за самолет AZAL, разбившийся под Актау

«АльфаСтрахование» (одна из крупнейших страховых групп России) произвела полную выплату страхового возмещения по авиакаско в связи с катастрофой Embraer авиакомпании AZAL под Актау, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора компании по авиационному и космическому страхованию Илья Кабачник.

Также компания уже производит выплаты за ущерб пассажирам.

"Потерпевший крушение вблизи казахстанского Актау Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), а также ответственность перевозчика перед пассажирами были застрахованы в "АльфаСтраховании", - сказал он. -

Основная часть риска была перестрахована в "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК).

Выплата за самолет в размере полной страховой суммы была произведена в феврале".

При этом размер выплаты по авиакаско он не раскрыл. Кабачник пояснил, почему страховщику не потребовалось дожидаться результатов завершения официального расследования авиапроисшествия.

"Хотя расследование катастрофы продолжается, у нас достаточно информации для организации выплат. Для нас как для страховщика важен факт гибели самолета, который не вызывает сомнений. Поскольку риски войны и терроризма также были застрахованы, авиакомпания получает возмещение в любом случае", - сказал он.

Расчет ущерба пассажирам и страховые выплаты по страхованию ответственности перевозчика пострадавшим и их законным представителям компания "АльфаСтрахование" "начала производить в январе этого года, они продолжаются", сообщили "Интерфаксу" в компании.

Относительно положения договора страхования ответственности авиаперевозчика по линии страхования ущерба третьим лицам Кабачник сказал: "Нам неизвестно о предъявлении каких-либо претензий, связанных с ущербом на земле, мы не ожидаем таких претензий. Если же они возникнут, будем в установленном порядке работать с ними вместе с авиакомпанией".

Источник: Интерфакс