Трамп вновь рассказал о странных тратах предыдущих администраций

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с губернаторами-республиканцами, что предыдущая администрация страны потратила $12 млн долларов на мужские обрезания в Мозамбике.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, администрация экс-президента страны Джо Байдена также потратила $29 млн на «усиление политического ландшафта» в Бангладеш и $42 млн на социальные и поведенческие изменения в Уганде.

«Никто не знает, что они имеют в виду под политическим ландшафтом. Что это значит?» — задался вопросом Трамп.

Источник: Gazeta.Ru