Правительство Турции утвердило соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере природного газа
Правительство Турции утвердило важный документ о сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном в секторе природного газа.
Как сообщает официальная газета правительства Турции Resmi Gazete, речь идет о Соглашении между правительством Турции и правительством Азербайджана о сотрудничестве в сфере природного газа.
Ранее данный документ был утвержден указом Президента Азербайджана от 8 июля 2024 года.
Соглашение, укрепляя энергетическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном, внесет значительный вклад в энергетическую безопасность обеих стран и энергоснабжение Европы.
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