Российский актер и шоумен Никита Джигурда был экстренно госпитализирован с инфарктом - 65-летний артист находится в реанимации.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, утром 23 ноября его супруга Марина Анисина вызвала скорую помощь после резкого ухудшения самочувствия мужа.

М.Анисина подтвердила российским изданиям информацию о госпитализации, сообщив, что у артиста диагностировали инфаркт.

По предварительным данным, Н.Джигурда находится под наблюдением врачей. Подробности о его состоянии пока не сообщаются.