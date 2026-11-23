Объявлен конкурс для онлайн-СМИ, включённых в Реестр медиа и публикующих общественно-политический, а также спортивный контент, и общественно-политических газет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики (MEDİA), для участия в конкурсе заявка и прилагаемые к ней документы должны быть представлены в структуры в электронном виде через портал mib.media.gov.az.

В штате медиа, желающих принять участие в конкурсе, должно быть не менее четырёх человек, в том числе как минимум один ответственный редактор и три журналиста.

По итогам конкурса с редакциями газет и онлайн-СМИ, объявленными победителями, совет заключает договоры о предоставлении финансовой помощи сроком на шесть месяцев.

В течение этого периода ежемесячная заработная плата каждого из четырёх соответствующих сотрудников должна составлять не менее 800 манатов.

Совет предоставляет ежемесячную финансовую помощь в размере 5 000 манатов для поддержки печати одного номера газеты в неделю, а также 3 000 манатов для одноимённых веб-сайтов газет. Если предусмотрено масштабное обновление веб-сайта, размер финансовой помощи за первый месяц составит 5 000 манатов.

Отметим, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 18:00 30 ноября 2026 года.

Подробно ознакомиться с правилами конкурса можно здесь.