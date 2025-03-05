Армения присоединилась к Постоянному Третейскому суду в Гааге: «за» высказались 73 депутата парламента, воздержались - 14.

Законопроект о ратификации соответствующих Гаагских мирных конвенций (от 1899 и 1907 гг.) представил в парламенте представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

По его словам, на основании этих конвенций был создан Постоянный Третейский суд, дающий возможность мирного разрешения споров между странами и международными организациями. Армения пока не является стороной этой конвенции, поэтому против нее в Третейском суде могут выдвигаться иски, но выдвигать их сама страна не может (сейчас против Армении выдвинуты два межгосударственных и один инвестиционный иск).

Став страной-членом Третейского суда в Гааге, Армения сможет сама предъявлять иски, а также назначить четырех судей. Кроме того, судьи этого суда выдвигают кандидатов в Международный суд ООН (кандидатуры рассматривают Генассамблея и Совбез ООН).

Отметим, что Постоянный Третейский суд напрямую не подчинен ООН, в отличие от Международного суда ООН (резиденции обоих судов находятся в Гааге). Этот суд также не следует путать с Международным уголовным судом, резиденция которого тоже находится в Гааге.

Источник: Sputnik-Армения