Руководство AzerGold и Госагентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов провело проверку нерудных месторождений - ФОТО

Председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов и председатель Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Самир Идаятов осмотрели ряд нерудных месторождений, расположенных в Шеки-Загатальском экономическом районе, и встретились с предпринимателями, ведущими эксплуатационные работы на этих территориях.

Целями встреч, организованных в Гахском, Огузском и Габалинском районах в рамках процесса подготовки предложений по совершенствованию управления в сфере использования нерудных полезных ископаемых в стране, является наглядное ознакомление с текущей ситуацией в районах, выслушивание предложений предпринимателей, обмен мнениями о новых инициативах.

В ходе встреч, проведенных с участием уполномоченных представителей местных органов исполнительной власти, а также представителя всемирно известной консалтинговой компании Boston Consulting Group, которую ЗАО AzerGold привлекло к процессу, состоялись обсуждения по документации, связанной с эксплуатацией месторождений нерудных полезных ископаемых, и трудностей, с которыми сталкиваются участники рынка. В ходе встреч были даны ответы на вопросы предпринимателей, зафиксированы их мнения и предложения. Было подчеркнуто, что будут продолжены интенсивные встречи с участниками рынка, специализирующимися в данной области, проанализированы предложения.

Было отмечено, что основными целями проведенных анализов являются повышение эффективности и прозрачности в данной сфере, усиление механизмов контроля, организация деятельности на основе экологических норм и стандартов, международных требований за счет применения инновационных подходов, обеспечение благоприятных условий для деятельности местных предпринимателей, а также содействие повышению занятости населения в регионах за счет создания новых рабочих мест.

Отметим, что с начала текущего года специалистами ЗАО AzerGold были организованы поездки в Баку, Абшерон-Хызы, Губа-Хачмаз, Карабах, Восточный Зангезур и другие экономические районы, проведен осмотр более 70 месторождений.

Напомним, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева Закрытому акционерному обществу AzerGold поручено провести анализ текущей ситуации в сфере эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых с привлечением авторитетных международных консалтинговых компаний, изучить соответствующий рынок и в зависимости от результатов проведенных анализов в течение четырех месяцев подготовить предложения по совершенствованию управления в этой сфере и представить их Президенту Азербайджанской Республики. ЗАО с учетом международных стандартов в течение шести месяцев должно подготовить и представить в Кабинет министров свои предложения по совершенствованию местных стандартов, принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения.

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