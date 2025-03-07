При поддержке Birbank Biznes состоялся саммит женщин-лидеров

Birbank, известный своими инициативами, направленными на поддержку женщин в различных сферах, таких как предпринимательство, образование и финансовая грамотность, на этот раз содействовал проведению саммита женщин-лидеров.

Мероприятие, организованное совместно Facemark и INCI – Клубом делового общения женщин, прошло под концептуальным лозунгом «Равенство различий» и собрало около 500 лидеров, в том числе женщин, стремящихся достичь своих целей в сфере лидерства. Участницы смогли послушать выступления и принять активное участие в панельных дискуссиях с ведущими женщинами из государственного и частного секторов.

Первый панельный форум, модератором которого выступила Фаргана Мамедова, член Правления и директор по управлению человеческим капиталом и организационному развитию Kapital Bank, был посвящен теме «Женщина-лидер или лидер-женщина?» В качестве спикеров выступили такие признанные специалисты, как Гюльзар Гулиева – основатель и директор компании GDG Professionals, бизнес- и лайф-коуч с большим опытом в сфере управления человеческими ресурсами, Натаван Ибрагимова – председатель Правления сети супермаркетов OBA, Нигяр Баимова – генеральный директор Ders Evi – Инновационного образовательного центра, Айнур Сулейманлы – генеральный директор Международного банка Азербайджана, а также Зеррин Башер – член Правления Erickson Coaching International. Эти выдающиеся женщины, каждая из которых занимает лидерские позиции в своей области, поделились своим опытом и профессиональными знаниями.

После активных и интерактивных обсуждений, в ходе которых участницы выразили свои мысли, Фаргана Мамедова подвела итоги панельной дискуссии:

«Лидерство определяется не полом, а личностными качествами, навыками, постоянным развитием и уверенностью в себе. Настоящий лидер вдохновляет окружающих, принимает взвешенные решения и умеет управлять изменениями. Эффективные лидеры мотивируют не только себя, но и свои команды, двигаясь вперед и способствуя их профессиональному росту. Ведь путь к лидерству начинается с небольших, но уверенных шагов. Работая над собой и развиваясь, каждый может достичь желаемых высот. Изменения начинаются не с идеи, а с действия».



Мероприятие продолжилось обсуждением тем «Инновации и стратегические подходы» и «Женщины в эпоху цифровых трендов». В общей сложности три модератора и 14 спикеров поделились своими знаниями и опытом с участницами. Их цель заключалась в том, чтобы представить инновационные подходы к лидерству и способствовать дальнейшему развитию деловых навыков женщин.

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 119 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны в составе Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка можно посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Информационный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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