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Весенняя лотерея от Birbank: Суперприз — автомобиль Toyota Corolla

First News Media17:33 - Сегодня
Весенняя лотерея от Birbank: Суперприз — автомобиль Toyota Corolla

Birbank делает эту весну незабываемой для своих клиентов. С 11 марта по 15 мая 2025 года клиенты, оформившие наличный кредит или кредитную карту через онлайн-каналы Birbank, смогут принять участие в стимулирующей весенней лотерее.

Для участия в лотерее достаточно оформить наличный кредит через приложение m10, а также оформить наличный кредит, кредитную карту Birbank Star или любую карту Birbank Taksit через приложение Birbank, сайты birbank.az или kapitalbank.az либо получить кредит на Umico.az.

Согласно условиям лотереи, за каждые оформленные 1000 AZN клиент получает 1 шанс. Клиенты, оформившие несколько кредитов или карт одновременно, получают отдельный шанс участия за каждый продукт. Кроме того, каждая покупка на 1000 AZN, совершенная на онлайн-платформе Umico с использованием кредита от Umico.az, карты Birbank Star или карты Birbank Taksit в период проведения лотереи, дает дополнительный шанс на выигрыш.

В конце лотереи из тысяч счастливых клиентов только 100 станут победителями. Из них 45 человек получат купон на 50 AZN от супермаркета Bravo, 25 человек — подарочную карту на 200 AZN от Kontakt Home, 15 человек — внутренний туристический пакет на 300 AZN от PASHA Travel, 10 человек — Apple Watch Series 8, 4 человека — мобильный телефон iPhone 16 Pro. Один человек получит главный приз лотереи — автомобиль Toyota Corolla.

Лотерея состоится 5 июня 2025 года. Победители будут выбраны случайным образом, а процесс выбора будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах Birbank в социальных сетях.

Для получения подробной информации: http://b-b.az/blpr

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 119 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входил в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка можно посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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