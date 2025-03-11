США на саммит не пригласили

Соединенные Штаты не будут представлены на саммите военных представителей, которые соберутся в Париже 11 марта, чтобы обсудить создание международных сил безопасности для Украины.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, США не были приглашены на саммит, поскольку европейские страны хотят продемонстрировать свою способность взять на себя ответственность за поддержание мира в Украине после прекращения огня.

Сообщается, что в переговорах в Париже примут участие начальники штабов или их представители почти всех 32-х стран-членов НАТО, кроме США. Приглашение на встречу не получили также Хорватия и Монтенегро.

На саммите военные обсудят, как международные силы безопасности, предложенные Францией и Британией, должны предотвратить повторное крупномасштабное наступление России после возможного прекращения боевых действий.

По словам неназванного французского чиновника, состав сил безопасности может включать тяжелое вооружение и стратегические запасы оружия, которые могут быть быстро переброшены - в течение часов или дней - для поддержки обороны Украины в случае нарушения перемирия российскими войсками.

Во второй части встречи запланированы более точные и конкретные обсуждения, во время которых участников пригласят выразить готовность и представить возможности своих военных структур по участию в инициативе.

Однако окончательное решение об участии в миссии будет приниматься на политическом уровне руководителями государств.