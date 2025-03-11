Суд принял решение в отношении лиц, избивших водителя и повредивших машину в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении Натига Мустафакямалова, Вахида Джавадова, Назима Рахманова и Азера Захидли, признанных виновными в применении насилия в отношении водителя в этом районе столицы.
Об этом сообщает Teleqraf.az.
Решением суда Мустафакямалов, Джавадов и Рахманов помещены под домашний арест сроком на 3 месяца.
Представление в отношении Захидли не удовлетворено, он был освобожден.
11:50
В настоящее время в Бинагадинском районном управлении полиции проводится расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлено умышленное повреждение автомобиля Chevrolet и избиение его водителя группой лиц.
Как передает 1news.az, об этом сообщил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эльбрус Ибрагимов.
По его словам, 5 февраля текущего года на территории поселка Бинагади одноименного района столицы на почве возникшей ссоры группа лиц грубо нарушила общественный порядок.
"Используя деревянные биты, они умышленно повредили автомобиль Chevrolet, приведя его в негодность, а затем напали на водителя данной машины, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести.
На основании этой информации в районном управлении полиции было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Натиг Мустафакямалов, Вахид Джавадов, Назим Рахманов и Азер Захидли, подозреваемые в совершении этого преступления, были задержаны правоохранителями и привлечены к следствию.
Собранные материалы были представлены в суд для рассмотрения. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу", - добавил он.
11:20
В Баку произошла массовая драка.
Как сообщает 1news.az, кадры инцидента распространились в социальных сетях.
На кадрах видно, как группа лиц с дубинками нападает на автомобиль с государственным номерным знаком 99-BZ-500 и избивает водителя, находящегося в нем. Причина произошедшего пока не установлена.
Представляем читателям видео инцидента: