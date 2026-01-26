В Гёйгёле задержан подозреваемый в тяжком преступлении

В Гёйгёльском районе задержан подозреваемый в совершении убийства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан и передан следствию 26-летний житель Самухского района Талех Магеррамов. Он подозревается в убийстве 37-летнего жителя Гёйгёльского района Р. Амрахова, совершенном 23 января.

По факту в прокуратуре Гёйгёльского района проводится расследование.