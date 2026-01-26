АБР выделит $50 млн на проект модернизации погранпереходов с участием Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность выделения кредита на региональный проект "Модернизация пограничных пунктов для интеграции, логистики и развития", в котором Азербайджан выступает одним из ключевых участников и лидеров по развитию транзитной и пограничной инфраструктуры.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект охватывает Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Отмечается, что опыт Азербайджана в цифровизации таможенных процедур, модернизации пограничных переходов и развитии международных транспортных коридоров рассматривается как модель для других стран-участниц проекта.

Общая стоимость проекта составляет 50 млн долларов США, финансирование планируется осуществить за счет капитальных ресурсов АБР.

Одобрение концепции проекта запланировано на 26 ноября 2027 года, утверждение кредита - на 2028 год.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.