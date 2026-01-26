 Летопись трагедии и героизма: Исполняется 34 года со дня операции Дашалты | 1news.az | Новости
Летопись трагедии и героизма: Исполняется 34 года со дня операции Дашалты

Фарида Багирова09:40 - Сегодня
Летопись трагедии и героизма: Исполняется 34 года со дня операции Дашалты

Исполняется 34 года со дня Дашалтинской операции, проведенной Азербайджанской армией 25 января 1992 года, и вписанной в нашу военную историю героизмом и отвагой наших воинов.

В январе 1992 года в Карабахе сложилась тяжелая ситуация. Общественно-политическая напряженность и хаос, царившие в Баку, еще больше усугубили ситуацию в прифронтовой зоне. Армянские вооруженные силы окружили села и поселки в горной части Карабаха, где проживали азербайджанцы, изолировали их друг от друга, затем оккупировали их и учиняли расправу над мирными жителями, грабили, сжигали дома и хозяйства. Во время оккупации сел Джамилли, Кяркиджахан и Мешели в декабре 1991 года армянские вооруженные формирования совершили военные преступления против гражданского населения. Вокруг Шуши сложилась напряженная обстановка. Армянская армия из села Дашалты, расположенного у магистральной дороги Шуша-Лачин, обстреливала Шушу и транспортные средства, движущиеся по дороге Шуша-Лачин. Это создавало трудности в снабжении азербайджанских войск, дислоцированных в Шуше. Учитывая сложившуюся ситуацию, азербайджанское командование приняло решение провести операцию по уничтожению огневых точек армянских войск в Дашалты – селе, расположенном под отвесной скалой.

Дашалтинская операция началась в 20:00 25 января 1992 года и, к сожалению, завершилась неудачей вечером 26 января. В ходе операции по освобождению расположенного близ города Шуша села Дашалты Азербайджанская армия потеряла более 90 человек. В операции приняли участие 3 роты, состоящих из добровольцев, и бойцы батальона обороны города Шуша. В результате тактических ошибок, отсутствия связи между группами, разглашения оперативной тайны и предательства проводников наши взводы, входящие в Дашалты со стороны села Набиляр, попали в засаду, а вошедшие в село несколько взводов, понеся потери, отступили. В бою армяне также потеряли часть техники и около 80 человек.

Азербайджанская армия освободила село Дашалты 9 ноября 2020 года. По поручению Президента Ильхама Алиева, в селе Дашалты, как и на всех наших освобожденных территориях ведутся строительно-восстановительные работы.

