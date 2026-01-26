 Председатель Милли Меджлиса встретился с королем Бахрейна - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Председатель Милли Меджлиса встретился с королем Бахрейна - ФОТО

First News Media10:42 - Сегодня
Председатель Милли Меджлиса встретился с королем Бахрейна - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Бахрейн встретилась с Королем Королевства Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на встрече спикер передала Королю Бахрейна приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа просил передать и его приветствия Президенту Азербайджана.

В ходе встречи Король Бахрейна отметил успехи Азербайджана в области развития, а также поделился мнением о важности дальнейшего углубления двусторонних отношений. Он подчеркнул позитивную роль парламентов в расширении связей между нашими странами.

Констатировав, что азербайджано-бахрейнские отношения основаны на дружбе, взаимном доверии и уважении, Сахиба Гафарова сказала, что политические отношения между двумя странами создают широкие возможности для сотрудничества в экономической, инвестиционной, туристической и других сферах. Она напомнила, что в этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бахрейном. В ходе беседы была выражена удовлетворенность взаимной поддержкой наших дружественных стран в рамках международных организаций.

С.Гафарова отметила, что нынешний визит стал первым официальным визитом спикера Милли Меджлиса Азербайджана в Бахрейн, и подчеркнула, что взаимные визиты и тесные контакты председателей парламентов и депутатов, способствуют дальнейшему углублению отношений между законодательными органами. Она предоставила информацию о встречах, проведенных в рамках визита, и повестке сотрудничества между нашими парламентами.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
219

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял главу МИД Израиля - ФОТО

Общество

В России начинается суд над Шахином Шихлинским

Общество

Вугар Байрамов о преимуществах роста пенсионного капитала

Политика

В Пирекюшкюле и Агдере уничтожаются непригодные к использованию боеприпасы

Политика

В Пирекюшкюле и Агдере уничтожаются непригодные к использованию боеприпасы

Председатель Милли Меджлиса встретился с королем Бахрейна - ФОТО

Летопись трагедии и героизма: Исполняется 34 года со дня операции Дашалты

Между законодательными органами Азербайджана и Бахрейна подписан Меморандум о взаимопонимании

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Азербайджан передал Армении остававшихся в Карабахе 10 армян и 1 русского

Трамп в Давосе провел двусторонние встречи только с Президентом Ильхамом Алиевым и Зеленским

Азербайджан оплатил членский взнос в бюджет ООН на 2026 год

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя

Последние новости

Дорожная полиция провела профилактическое мероприятие против водителей, не уступающих дорогу пешеходам - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

В Баку в известном отеле убит официант - ФОТО

Сегодня, 11:35

«Пингвин-нигилист»: почему интернет увидел в нем себя - ВИДЕО

Сегодня, 11:32

В России начинается суд над Шахином Шихлинским

Сегодня, 11:23

Вугар Байрамов о преимуществах роста пенсионного капитала

Сегодня, 11:17

В Казахстане намерены запретить коррупционерам участвовать в выборах

Сегодня, 11:15

Айгюн Кязимова отмечает 55летие: Лучшие и новая песня народной артистки - ВИДЕО

Сегодня, 11:10

Самир Мамедов назначен CEO «Birmarket»

Сегодня, 11:08

Денежные переводы за границу - еще больше стран, еще выгоднее условия!

Сегодня, 11:05

Правительство России одобрил уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа

Сегодня, 11:00

В Азербайджане в 17 мечетях открыты вакансии на должность имама

Сегодня, 10:55

В Пирекюшкюле и Агдере уничтожаются непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 10:50

Ильхам Алиев принял главу МИД Израиля - ФОТО

Сегодня, 10:47

Председатель Милли Меджлиса встретился с королем Бахрейна - ФОТО

Сегодня, 10:42

Сегодня завершается приём заявок в магистратуру

Сегодня, 10:38

Азербайджан в 2025 году экспортировал в Армению топливо на $788,8 тыс.

Сегодня, 10:33

«Ростех» дистанцировался от бизнеса Самвела Карапетяна

Сегодня, 10:30

Звезда TikTok Хаби Лейм продал своего ИИ-двойника за баснословную сумму

Сегодня, 10:25

Президент Казахстана получит право роспуска парламента при отказе назначить премьера

Сегодня, 10:23

В Баку сын убил мать с особой жестокостью - ФОТО

Сегодня, 10:18
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00