Председатель Милли Меджлиса встретился с королем Бахрейна - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Бахрейн встретилась с Королем Королевства Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на встрече спикер передала Королю Бахрейна приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа просил передать и его приветствия Президенту Азербайджана.

В ходе встречи Король Бахрейна отметил успехи Азербайджана в области развития, а также поделился мнением о важности дальнейшего углубления двусторонних отношений. Он подчеркнул позитивную роль парламентов в расширении связей между нашими странами.

Констатировав, что азербайджано-бахрейнские отношения основаны на дружбе, взаимном доверии и уважении, Сахиба Гафарова сказала, что политические отношения между двумя странами создают широкие возможности для сотрудничества в экономической, инвестиционной, туристической и других сферах. Она напомнила, что в этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бахрейном. В ходе беседы была выражена удовлетворенность взаимной поддержкой наших дружественных стран в рамках международных организаций.

С.Гафарова отметила, что нынешний визит стал первым официальным визитом спикера Милли Меджлиса Азербайджана в Бахрейн, и подчеркнула, что взаимные визиты и тесные контакты председателей парламентов и депутатов, способствуют дальнейшему углублению отношений между законодательными органами. Она предоставила информацию о встречах, проведенных в рамках визита, и повестке сотрудничества между нашими парламентами.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.