Сегодня завершается приём заявок в магистратуру

Сегодня до 23:59 продолжится приём заявлений от бакалавров для участия во вступительном экзамене в магистратуру.

Как сообщает Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана, по данным на 09:00 26 января, уже 20 346 бакалавров подтвердили свои заявления, из них 18 542 человека - из азербайджанского сектора и 1 804 -русского.

Желающие принять участие в приёме документов (те, у кого нет личного кабинета) после создания "личного кабинета" на странице ekabinet.dim.gov.az должны пополнить свои счета в "личном кабинете" на требуемую для подачи заявления сумму. С способами оплаты для пополнения счета можно ознакомиться на сайте epayment.dim.gov.az.

После этого бакалавр заполняет и подтверждает форму Bakalavrın elektron ərizəsi ("Электронное заявление бакалавра"), используя имя пользователя и пароль своего "личного кабинета". В тестировании смогут участвовать только бакалавры, подтвердившие электронное заявление.

Экзамен состоится 15 февраля 2026 года. Участники смогут распечатать "пропуск на экзамен" за четыре-пять дней до испытания.

